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Путин: от работы военных в ходе СВО зависит будущее России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации.
Путин: от работы военных в ходе СВО зависит будущее России
  • РИА Новости

В программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что жизнь на передовой — это намного сложнее и прозаичнее, чем «бокал шампанского при награждении звёздами героев в кремлёвских павильонах».

«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», — приводит журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале заявление главы государства.

Ранее Путин заявил, что ВС России в ходе СВО полностью развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада.

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