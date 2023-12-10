Путин: от работы военных в ходе СВО зависит будущее России
- РИА Новости
В программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что жизнь на передовой — это намного сложнее и прозаичнее, чем «бокал шампанского при награждении звёздами героев в кремлёвских павильонах».
«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», — приводит журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале заявление главы государства.
Ранее Путин заявил, что ВС России в ходе СВО полностью развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада.