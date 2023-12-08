Путин: российские бойцы полностью развеяли миф о неуязвимости техники Запада

Российские бойцы в ходе специальной военной операции полностью развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Он отметил, что награды вручаются уроженцам самых разных регионов страны — от Карелии до Приморского края, представителям разных национальностей, которые плечом к плечу защищают Родину.

По его словам, бойцы смело действовали в составе штурмовых групп, а командиры собственным примером, невзирая на ранения, вели за собой подразделения и уничтожали танки и другую бронетехнику украинской армии, в том числе произведённую Западом.

«Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — сказал глава государства.

Также Путин заявил о гордости страны за подвиги бойцов СВО.

RT вёл прямую трансляцию.