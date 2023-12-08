Путин заявил о гордости страны за подвиги бойцов СВО
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«Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — сказал Путин.
Он также заявил, что для него безусловная честь вручить ряду военнослужащих «Золотые Звёзды» Героев России.
8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца накануне Дня Героев Отечества состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда». Владимир Путин отметил военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм.
RT вёл прямую трансляцию.