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Путин заявил о гордости страны за подвиги бойцов СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что подвиги российских бойцов в зоне СВО поражают и ими гордится вся страна.
Путин заявил о гордости страны за подвиги бойцов СВО
  • globallookpress.com

«Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — сказал Путин.

Он также заявил, что для него безусловная честь вручить ряду военнослужащих «Золотые Звёзды» Героев России.

8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца накануне Дня Героев Отечества состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда». Владимир Путин отметил военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм.

RT вёл прямую трансляцию.

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