Бойцы группировки войск «Центр» вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населённых пунктов.
Отмечается, что на пункте временного размещения для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей.
«Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам — российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам», — рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая.
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