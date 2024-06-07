Бойцы группировки войск «Центр» вывезли жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

Военнослужащие группировки «Центр» вывезли из-под обстрелов ВСУ жителей освобождённого посёлка Очеретино в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, людей доставили в пункт временного размещения, где уже находятся свыше пятидесяти мирных жителей с окрестных населённых пунктов.

Отмечается, что на пункте временного размещения для людей сделаны все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки вещей.

«Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам — российской армии, благодаря волонтёрам их вывозят уже сюда к нам», — рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Беззуглая.

Ранее российские военные эвакуировали 18 жителей из трёх сёл Харьковской области.

Также сообщалось, что ударный дрон ВСУ атаковал здание кондитерской фабрики в Макеевке.