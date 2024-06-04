Российские военные эвакуировали 18 жителей из трёх сёл Харьковской области

Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщила российская администрация Харьковской области в соцсетях.

«Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населённых пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что людям оказали медпомощь и обеспечили их горячим питанием.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие армии России помогают эвакуировать жителей региона.