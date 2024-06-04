RT в Telegram
Подпишись

Российские военные эвакуировали 18 жителей из трёх сёл Харьковской области

Короткая ссылка
Российские военные эвакуировали 18 жителей из Лукьянцов, Борисовки и Волчанска Харьковской области.
Российские военные эвакуировали 18 жителей из трёх сёл Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщила российская администрация Харьковской области в соцсетях.

«Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населённых пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что людям оказали медпомощь и обеспечили их горячим питанием.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие армии России помогают эвакуировать жителей региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить