Врач: при работе кондиционера необходимо впускать новый воздух каждые 15 минут

Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров рассказал в беседе с RT, как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья.

«Чтобы избежать возникновения заболеваний, связанных с использованием кондиционера, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций. Оптимальный режим работы устройства составляет +22...+24 °C. Для минимизации рисков переохлаждения желательно направлять поток воздуха в потолок, а в ночное время установить минимальную скорость работы устройства», — подчеркнул специалист «СберЗдоровья».

По его словам, чтобы обезопасить организм от резких перепадов температур, например в случае, когда разгорячённый от жары человек заходит в помещение, необходимо установить кондиционер на 3—4 °C ниже температуры на улице, постепенно снижая температуру раз в полчаса на пару градусов до оптимальных значений.

«При этом важно понимать, что большинство систем кондиционирования не обеспечивает воздухообмен, то есть они лишь охлаждают воздух, находящийся в помещении, многократно пропуская его через себя. Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15—30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — порекомендовал врач.

Кроме того, он посоветовал ежегодно перед началом или по окончании летнего сезона однократно проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера, потому что внутри охлаждающих элементов устройства могут размножаться бактерии и грибки.

«Кроме того, важно каждые 2—3 недели во время активного использования устройства самостоятельно промывать его фильтры водой, чтобы предотвратить в нём накопление загрязнений, например пуха, пыли или шерсти домашних животных», — заключил собеседник RT.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как неправильное использование и отсутствие ухода за кондиционером могут отразиться на здоровье человека.