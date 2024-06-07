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Глава ДНР Пушилин надеется, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдёт

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Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду в интервью РИА Новости на ПФЭМ, что у какой-то части западного сообщества возобладает здравый смысл и вторжение войск НАТО не произойдёт.

«Мы рассчитываем всё же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода — всё-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне», — отметил глава региона.

Ранее бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал Харальд Куят выразил опасение, что конфликт на Украине станет величайшей катастрофой этого столетия.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов.

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