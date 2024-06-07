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Пушилин — о перспективах Зеленского: с потерей легитимности его судьба предрешена

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что не исключает, что судьба полностью зависимого от решений Запада Владимира Зеленского после потери им легитимности предрешена.

По словам главы региона, у Зеленского не осталось возможности опираться на «какие-то институциональные подпорки законного характера», поэтому он только зависит сейчас от решения и от любого публичного заявления Запада.

«Поэтому, конечно же, очень не исключено, что на него спишут все непопулярные решения, и дальше его судьба будет предрешена», — подчеркнул Пушилин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста.

Также министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев выразил мнение, что Зеленского ждёт судьба предателя народа и трибунал.

Кроме того, замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого.

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