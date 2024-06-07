Пушилин — о перспективах Зеленского: с потерей легитимности его судьба предрешена
По словам главы региона, у Зеленского не осталось возможности опираться на «какие-то институциональные подпорки законного характера», поэтому он только зависит сейчас от решения и от любого публичного заявления Запада.
«Поэтому, конечно же, очень не исключено, что на него спишут все непопулярные решения, и дальше его судьба будет предрешена», — подчеркнул Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста.
Также министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев выразил мнение, что Зеленского ждёт судьба предателя народа и трибунал.
Кроме того, замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого.