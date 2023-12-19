RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: число готовых участвовать в СВО иностранцев увеличилось в семь раз

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что число готовых участвовать в специальной военной операции добровольцев из других стран увеличилось в семь раз.
Шойгу: число готовых участвовать в СВО иностранцев увеличилось в семь раз
  • РИА Новости

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны. 

«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — заявил Шойгу.

При этом министр отметил, что наблюдается обратная тенденция в ВСУ, где число иностранных наёмников снизилось в шесть раз.

Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.

Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить