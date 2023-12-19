Шойгу: число готовых участвовать в СВО иностранцев увеличилось в семь раз
- РИА Новости
Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — заявил Шойгу.
При этом министр отметил, что наблюдается обратная тенденция в ВСУ, где число иностранных наёмников снизилось в шесть раз.
Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.
Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.