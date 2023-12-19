Шойгу: число готовых участвовать в СВО иностранцев увеличилось в семь раз

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что число готовых участвовать в специальной военной операции добровольцев из других стран увеличилось в семь раз.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — заявил Шойгу.

При этом министр отметил, что наблюдается обратная тенденция в ВСУ, где число иностранных наёмников снизилось в шесть раз.

Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.

Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.