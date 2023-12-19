Шойгу: 15 из 54 заявивших о поддержке Киева стран поставляют ВСУ оружие
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Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
«Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — отметил Шойгу.
По его словам, украинская армия в результате широкомасштабного наступления с начала июня так и не смогла преодолеть тактическую зону обороны войск России.
Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.