Шойгу: 15 из 54 заявивших о поддержке Киева стран поставляют ВСУ оружие

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.

«Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — отметил Шойгу.

По его словам, украинская армия в результате широкомасштабного наступления с начала июня так и не смогла преодолеть тактическую зону обороны войск России.

Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.