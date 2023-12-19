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Шойгу: 15 из 54 заявивших о поддержке Киева стран поставляют ВСУ оружие

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что из 54 стран, которые с началом спецоперации заявили о поддержке Киева, реально поставляют вооружение ВСУ 15 государств.
Шойгу: 15 из 54 заявивших о поддержке Киева стран поставляют ВСУ оружие
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.

«Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — отметил Шойгу.

По его словам, украинская армия в результате широкомасштабного наступления с начала июня так и не смогла преодолеть тактическую зону обороны войск России.

Министр добавил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции.

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