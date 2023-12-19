Шойгу: ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России
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Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понёс колоссальные потери», — сказал он.
Как отметил президент России Владимир Путин, в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь «показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».