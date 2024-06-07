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Сальдо: ВСУ всё чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу

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Украинские войска всё чаще предпринимают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки, в районе посёлка Днепряны .

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Есть населённый пункт Днепряны, он (противник — RT.) там пытается что-то сделать, учитывая то, что Каховское водохранилище сейчас отсутствует. Поэтому преодолеть Днепр можно быстрее», — сказал глава региона.

При этом Сальдо подчеркнул, что все передвижения ВСУ вна данной территории хорошо видны, потому что здесь полностью просматривается практически километровая зона.

Ранее в подполье заявили, что киевский режим начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона.

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