«СТРАНА.ua»: Блинкен пытался склонить Зеленского к перемирию с Россией

Глава Госдепа США в ходе визита на Украину, предположительно, пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией, заявил политолог Руслан Бортник.

По мнению политолога, в Белом доме, по всей видимости, хотят взять конфликт под контроль, чтобы избежать кризисов в период выборов.

«Возможно, речь пойдёт о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах», — цитирует Бортника украинское издание «СТРАНА.ua».

Собеседник издания отметил, что глава американской дипломатии мог также объяснить Зеленскому, что ему не стоит рассчитывать на регулярную помощь со стороны США в период предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.