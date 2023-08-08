Суд на Украине приговорил экс-бойца «Беркута» к восьми годам колонии за сотрудничество с Россией
- Gettyimages.ru
- © seb_ra
Об этом говорится в публикации офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале.
В Генпрокуратуре заявили, что мужчина в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России информацию о местах размещения личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили о задержании женщины, которая, по мнению спецслужбы, собирала информацию о передвижении Владимира Зеленского.