Суд на Украине приговорил экс-бойца «Беркута» к восьми годам колонии за сотрудничество с Россией

Бывший боец спецподразделения «Беркут» на Украине получил восемь лет лишения свободы из-за сотрудничества с Россией.

Об этом говорится в публикации офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что мужчина в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России информацию о местах размещения личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о задержании женщины, которая, по мнению спецслужбы, собирала информацию о передвижении Владимира Зеленского.