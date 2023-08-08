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Суд на Украине приговорил экс-бойца «Беркута» к восьми годам колонии за сотрудничество с Россией

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Бывший боец спецподразделения «Беркут» на Украине получил восемь лет лишения свободы из-за сотрудничества с Россией.
Суд на Украине приговорил экс-бойца «Беркута» к восьми годам колонии за сотрудничество с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © seb_ra

Об этом говорится в публикации офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

В Генпрокуратуре заявили, что мужчина в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России информацию о местах размещения личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о задержании женщины, которая, по мнению спецслужбы, собирала информацию о передвижении Владимира Зеленского.

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