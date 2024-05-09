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Журова допускает, что олимпийские соревнования на Сене не состоятся

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что олимпийские соревнования в реке Сене могут не состояться.
Журова допускает, что олимпийские соревнования на Сене не состоятся
  • РИА Новости

«МОК совсем не обязательно, чтобы спортсмены плыли в Сене. Это звучало красиво для победы в заявке, вписывалось в её концепцию, но потом это всё можно было поменять. Но они хотят до последнего дотянуть, и соревнования в итоге, возможно, не состоятся», — приводит слова Журовой ТАСС.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды. Сообщалось, что соревнования по триатлону на ОИ также могут быть отменены из-за загрязнения воды.

Ранее Бах заявил о готовности искупаться в реке Сене перед Олимпиадой.

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