В Новой Таволжанке из-за удара ВСУ погибла женщина, которая находилась на улице

В Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал он в Telegram.

Повреждено четыре частных жилых дома, загорелась одна хозпостройка.

«Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Перед этим режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе.