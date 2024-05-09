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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

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Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
  • РИА Новости

Губернатор Белгородской области обратился к жителям с призывом укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в личном Telegram-канале.

Спустя семь минут Гладков проинформировал об отмене сигнала ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью. Позднее стало известно, что над регионом сбили ещё три дрона.

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