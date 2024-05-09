RT в Telegram
Подпишись

Премьер Польши: на Украине есть солдаты НАТО, без помощи альянса ВСУ бы не выдержали

Короткая ссылка
На Украине присутствуют солдаты НАТО, без альянса ВСУ не продержались бы так долго, признал премьер-министр Польши Дональд Туск в разговоре с журналистами.
Премьер Польши: на Украине есть солдаты НАТО, без помощи альянса ВСУ бы не выдержали
  • AP

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — приводит РИА Новости его слова.

Туск не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.

Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО не планирует отправлять войска на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить