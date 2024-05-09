Премьер Польши: на Украине есть солдаты НАТО, без помощи альянса ВСУ бы не выдержали
- AP
«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — приводит РИА Новости его слова.
Туск не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.
Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО не планирует отправлять войска на Украину.