СБУ задержала заподозренную в сборе данных о передвижении Зеленского женщину

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании женщины, которая, по мнению украинской спецслужбы, собирала данные о передвижении украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает РИА Новости, по мнению украинской спецслужбы, жительница Очакова якобы совершала попытки «установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства» на территории Николаевской области.

Также силовики считают, что она занималась сбором информации о местоположении «систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова».

Женщине предъявили обвинение по статье «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.