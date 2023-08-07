СБУ задержала заподозренную в сборе данных о передвижении Зеленского женщину
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, по мнению украинской спецслужбы, жительница Очакова якобы совершала попытки «установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства» на территории Николаевской области.
Также силовики считают, что она занималась сбором информации о местоположении «систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова».
Женщине предъявили обвинение по статье «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.
Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.