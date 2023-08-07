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СБУ задержала заподозренную в сборе данных о передвижении Зеленского женщину

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании женщины, которая, по мнению украинской спецслужбы, собирала данные о передвижении украинского президента Владимира Зеленского.
СБУ задержала заподозренную в сборе данных о передвижении Зеленского женщину
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, по мнению украинской спецслужбы, жительница Очакова якобы совершала попытки «установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства» на территории Николаевской области.

Также силовики считают, что она занималась сбором информации о местоположении «систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова».

Женщине предъявили обвинение по статье «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.

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