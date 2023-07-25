СБУ задержала критиковавшего работу украинских сотрудников военкоматов блогера Чаву
- РИА Новости
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный произошёл в июне в Дрогобыче», — уточнили в сообщении.
Утверждается, что блогер называл сотрудников военкоматов преступниками и угрожал вызвать следственно-оперативную группу.
Чава был задержан по подозрению в препятствии деятельности Вооружённых сил Украины.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сообщало, что на Украине возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене.
Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.