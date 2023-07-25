Узнать больше

СБУ задержала критиковавшего работу украинских сотрудников военкоматов блогера Чаву

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.
СБУ задержала критиковавшего работу украинских сотрудников военкоматов блогера Чаву
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный произошёл в июне в Дрогобыче», — уточнили в сообщении.

Утверждается, что блогер называл сотрудников военкоматов преступниками и угрожал вызвать следственно-оперативную группу.

Чава был задержан по подозрению в препятствии деятельности Вооружённых сил Украины.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сообщало, что на Украине возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить