СБУ задержала критиковавшего работу украинских сотрудников военкоматов блогера Чаву

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В его соцсетях есть десятки подобных видео. Самый известный произошёл в июне в Дрогобыче», — уточнили в сообщении.

Утверждается, что блогер называл сотрудников военкоматов преступниками и угрожал вызвать следственно-оперативную группу.

Чава был задержан по подозрению в препятствии деятельности Вооружённых сил Украины.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сообщало, что на Украине возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене.

Также СБУ заочно предъявила обвинения в государственной измене украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию.