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Зеленский: Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не будет использовать поставляемое западными странами вооружение для ударов по территории России.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я много раз говорил: нас не интересует российская земля», — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Зеленский также заявил, что в данный момент украинская сторона не считает возможным запуск переговорного процесса с Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства отметил, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.

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