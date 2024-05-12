Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после слов о сдерживании России
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — сказал Пушков.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию.
В беседе с журналом The Economist Макрон также выразил мнение, что страны ЕС «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.