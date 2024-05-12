Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после слов о сдерживании России

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России, отметив, что французскому лидеру необходимо «прикусить язык».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — сказал Пушков.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию.

В беседе с журналом The Economist Макрон также выразил мнение, что страны ЕС «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.