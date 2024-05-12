Россиянам рассказали, как выбрать безопасные средства от комаров и клещей

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как выбрать безопасные и эффективные средства от комаров и клещей.

«Для защиты от комаров в помещении популярностью пользуются фумигаторы — приборы, которые при нагреве наполняют воздух губительным для насекомых веществом. Чаще всего действующими веществами в фумигаторе выступают тефлутрин, трансфлутрин и аллетрин. Эти вещества (при условии, что устройство и жидкость или пластины изготовлены сертифицированным производителем) безопасны для человека», — отметил эксперт.

При этом он предупредил, что если приобрести фумигатор без сертификата качества, то передозировка препаратов может вызвать у человека сонливость, аллергию или тошноту.

«При нахождении вне помещения чаще используются репелленты в виде спреев, лосьонов, карандашей. На рынке также представлены средства на основе натуральных веществ, эфирных масел, но обычно они менее эффективны и действуют непродолжительное время. Если средство сертифицировано, то на нём обязательно должны быть указаны и способ нанесения, и продолжительность действия», — пояснил специалист.

Дорохов подчеркнул, что длительность «отпугивающего» действия репеллентных средств, нанесённых на одежду, значительно больше, чем нанесённых на кожу, а токсический эффект, наоборот, меньше.

«Эффективность репеллентного средства зависит не только от способа его нанесения, но и от концентрации действующего вещества. Исследование российских экспертов выявило, что треть спреев от комаров не содержит действующее вещество в нужном объёме. Показателем эффективности средств от насекомых является дозировка ДЭТА (диэтилтолуамида). Если концентрация ДЭТА меньше 30%, то средство малоэффективно», — предупредил собеседник RT.

По его мнению, для защиты от клещей лучше использовать препараты, содержащие циперметрины или их аналоги.

«Они не только отпугивают, но и убивают клещей, попавших на одежду. Для беременных женщин, аллергиков, маленьких детей лучше выбрать более щадящие средства в совокупности с дополнительной защитой в виде правильной одежды. Подойдут репелленты с IR3535: это вещество менее токсично», — заключил он.

Ранее врач общей практики Игорь Алентов объяснил в беседе с RT, что распространённым последствием укуса клеща является заражение опасными инфекциями, такими как клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит.

