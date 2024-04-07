Врач Алентов: клещевой энцефалит может стать причиной менингита

Врач общей практики Игорь Алентов объяснил в беседе с RT, что распространённым последствием укуса клеща является заражение опасными инфекциями, такими как клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит.

«Боррелиоз может вызывать артрит и неврологические расстройства, а клещевой энцефалит может стать причиной менингита — воспаления оболочек головного мозга и даже летального исхода. Если вас укусил клещ или вы обнаружили его на себе и есть какие-либо сомнения, необходимо обратиться к врачу для осмотра. Особенно это важно, если появились общее недомогание, головная боль, скованность в шее», — рассказал специалист «СберЗдоровья».

Также важно после самостоятельного удаления клеща обратиться к врачу, чтобы решить, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы избежать опасных последствий укуса.

Эксперт подчеркнул, что вакцина от клещевого энцефалита помогает снизить риск заражения и развития заболевания — её можно ставить в любом возрасте (начиная с одного года).

«Она рекомендована жителям регионов, где инфекция является эндемичной, то есть характерной для местности», — пояснил Алентов.

По его словам, к ним, например, относятся Красноярский край, Свердловская область и другие.

«Кроме того, вакцинацию рекомендовано проходить людям, которые часто бывают в лесах, а также тем, кто занимается садоводством и сельским хозяйством», — объяснил собеседник RT.

Основной сезон активности клещей приходится на апрель — ноябрь, предупредил врач.

«Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам: основной и экстренной, ускоренной. Основная схема вакцинации включает две-три прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период, с ноября по март, с интервалом в зависимости от вакцины — от одного до семи месяцев. Через 5—12 месяцев, также в зависимости от вакцины, необходимо поставить третью прививку. Три прививки считаются законченным курсом вакцинации. Далее следует повторная прививка раз в три года — для поддержания высокого уровня защиты», — отметил Алентов.

При экстренной, или ускоренной, схеме вакцинации, по его словам, сокращается интервал между первой и второй прививками — от двух недель до месяца, в зависимости от вакцины. Проводится она, как правило, перед сезоном, в зимне-весенний период.

«Повторная вакцинация проводится через год после второй прививки, а далее каждые три года. Риск заражения и тяжёлого течения клещевого энцефалита снижается спустя две — четыре недели после вакцинации, однако это не гарантирует 100%-ную защиту. Важно планировать постановку вакцины и по возможности беречься от укусов клещей», — заключил врач.

Что касается вакцины от боррелиоза, в настоящее время проводятся клинические испытания, но на данный момент доступной вакцины нет, объяснил эксперт.

«При этом боррелиоз эффективно поддаётся лечению — по показаниям врач может назначить терапию антибиотиками», — поделился Алентов.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с RT рассказал о способах предотвращения укуса клеща.