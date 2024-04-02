Биолог посоветовал пользоваться репеллентом для предотвращения укуса клеща

Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с RT рассказал о способах предотвращения укуса клеща.

По словам специалиста, самый верный способ защиты от встреч с иксодовым клещом — использование репеллентов, то есть веществ, отпугивающих клещей.

«Нужно понимать, как именно эти репелленты использовать. Дело в том, что существует расхожее мнение, которое является абсолютным заблуждением, что клещи пикируют с деревьев. Клещи с деревьев не пикируют, они не умеют летать. Они заползают либо с почвы, либо сидят где-нибудь на травинках, на веточках кустарников, но не выше метра-полутора над землёй», — рассказал Марьинский.

Он посоветовал обрабатывать репеллентом в первую очередь нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки.

«Если вы заправите штаны в носки, то у клеща, не получится сразу забраться к коже, и, соответственно, он отвалится или вы его достаточно быстро обнаружите и просто сбросите со штанов. И лучше если штаны будут одноцветные и максимально светлого цвета. Тогда клеща легко обнаружить», — объяснил собеседник RT.

Однако, по его словам, если клещ очень голодный, то при использовании репеллента может попытаться атаковать.

Если укуса избежать не удалось, то извлекать клеща стоит только в том случае, если вы чётко уверены в том, как это правильно сделать.

«Самый простой вариант — это клещедёр. Или клеща можно обвязать ниткой и начать выкручивать... Единственное, ни в коем случае не дёргать клеща. Потому что тогда вы имеете шанс оставить его ротовой аппарат в коже. Его ротовой аппарат устроен, как якорь. И дальше это будет такая заноза, которую тяжело будет вытащить», — отметил Марьинский.

В случае неуверенности в своих действиях специалист рекомендует направиться в медучреждение.

Собеседник RT также обратил особое внимание на то, что клеща необходимо сдать на анализ либо же пройти обследование самому, чтобы выявить какие-либо переданные заболевания на ранней стадии.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал, что с наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи.