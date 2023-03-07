Узнать больше

Глава Белоруссии Лукашенко: теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолётов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы.
Глава Белоруссии Лукашенко: теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы
  • globallookpress.com

«Теракт против российских самолётов в Энгельсе был совершён несколько месяцев тому назад... Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию. — RT). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии.

В декабре прошлого года Министерство обороны России сообщило, что киевский режим утром попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить