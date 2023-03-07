Глава Белоруссии Лукашенко: теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы
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«Теракт против российских самолётов в Энгельсе был совершён несколько месяцев тому назад... Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию. — RT). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Он отметил, что готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии.
В декабре прошлого года Министерство обороны России сообщило, что киевский режим утром попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.