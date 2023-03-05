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Delfi: со здания Центрального вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке

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Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке.
Delfi: со здания Центрального вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал Delfi со ссылкой на латвийское Министерство сообщения.

«По информации Министерства сообщения, 4 марта со здания Рижского центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке», — говорится в публикации.

По данным издания, теперь на здании вокзала будут названия только на латышском и английском языках.

Ранее стало известно, что Вильнюсское самоуправление заявило о планах изменить название Литературного музея Пушкина, исключив из названия имя поэта.

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