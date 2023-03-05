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В Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина

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Вильнюсское самоуправление заявило о планах изменить название Литературного музея Пушкина, исключив из названия имя поэта.
В Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета Вильнюса.

«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы инициативы намерены переименовать музей в Музей поместья Маркучяй.

Ранее Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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