В Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина

Вильнюсское самоуправление заявило о планах изменить название Литературного музея Пушкина, исключив из названия имя поэта.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета Вильнюса. «Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — говорится в сообщении. Отмечается, что авторы инициативы намерены переименовать музей в Музей поместья Маркучяй. Ранее Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Подробнее о ситуации — в материале RT.