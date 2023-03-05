В Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление муниципалитета Вильнюса.
«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авторы инициативы намерены переименовать музей в Музей поместья Маркучяй.
Ранее Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».
Подробнее о ситуации — в материале RT.