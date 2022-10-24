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В Белоруссии пресекли попытку вытеснить беженцев в страну с территории Польши

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники пресекли попытку польских силовиков вытеснить на территорию республики беженцев из Польши.
В Белоруссии пресекли попытку вытеснить беженцев в страну с территории Польши
  • РИА Новости

«Белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения беженцев с территории Польши», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в понедельник, 24 октября, польские пограничники привезли беженцев к заградительному забору, установленному на границе с Белоруссией.

По сообщению комитета, польские силовики попытались вытеснить беженцев на белорусскую территорию через предназначенную для животных калитку.

После пресечения попытки польские пограничники увезли беженцев обратно.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках в Латвии по отношению к беженцам и мигрантам на границе с Белоруссией.

В ноябре 2021 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение силовиков Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.

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