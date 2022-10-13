Amnesty International заявила о пытках Латвии по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией

Правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках в Латвии по отношению к беженцам и мигрантам на границе с Белоруссией.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Amnesty International.

Отмечается, что мигрантов и беженцев, в том числе детей, удерживали в «неразглашаемых местах» в лесах Латвии и избивали их там.

Также латвийские власти применяли удары электрошокером по различным частям тела мигрантов и беженцев, в том числе по половым органам, заявили в организации.

Сообщается, что некоторых мигрантов насильственно возвращали в Белоруссию.

В докладе говорится, что десятки беженцев и мигрантов содержались в антисанитарных условиях.

В ноябре 2021 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение силовиков Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.