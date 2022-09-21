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Кадыров заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок.

Кадыров напомнил, что 21 сентября ВСУ обстреляли Энергодар, в результате чего один снаряд попал на территорию станции.

Это стало причиной повреждения трубы системы безопасности.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок», — написал глава Чечни в Telegram.

Доказательством этого, подчеркнул Кадыров, стали найденные на станции осколки крупнокалиберного снаряда.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждена система охлаждения Запорожской АЭС.

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