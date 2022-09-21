Кадыров заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок
Кадыров напомнил, что 21 сентября ВСУ обстреляли Энергодар, в результате чего один снаряд попал на территорию станции.
Это стало причиной повреждения трубы системы безопасности.
«При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок», — написал глава Чечни в Telegram.
Доказательством этого, подчеркнул Кадыров, стали найденные на станции осколки крупнокалиберного снаряда.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждена система охлаждения Запорожской АЭС.