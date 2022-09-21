Кадыров заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок.

Кадыров напомнил, что 21 сентября ВСУ обстреляли Энергодар, в результате чего один снаряд попал на территорию станции.

Это стало причиной повреждения трубы системы безопасности.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что обстрел атомной электростанции укронацисты вели из американских реактивных установок», — написал глава Чечни в Telegram.

Доказательством этого, подчеркнул Кадыров, стали найденные на станции осколки крупнокалиберного снаряда.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждена система охлаждения Запорожской АЭС.