Рогов сообщил о повреждении системы охлаждения Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
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«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство», — приводит ТАСС его слова в эфире «Радио России».
Рогов добавил, что украинские военные намерены сделать ЗАЭС непригодной для эксплуатации.
Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра — по предварительным данным, украинские военные вели огонь из американских гаубиц M777.