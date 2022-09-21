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Рогов сообщил о повреждении системы охлаждения Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ

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В результате обстрелов украинских военных повреждена система охлаждения Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о повреждении системы охлаждения Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
  • AFP
  • © STRINGER

«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство», — приводит ТАСС его слова в эфире «Радио России».

Рогов добавил, что украинские военные намерены сделать ЗАЭС непригодной для эксплуатации.

Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра — по предварительным данным, украинские военные вели огонь из американских гаубиц M777.

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