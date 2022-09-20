Власти Энергодара: ВСУ ведут артобстрел береговой зоны города около Запорожской АЭС
- РИА Новости
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Об этом RT сообщили в администрации города.
Обстрел ведётся с противоположной стороны Днепра, по предварительным данным, из американских гаубиц M777.
На данный момент зафиксировано 11 артиллерийских ударов в непосредственной близости к атомной электростанции.
В настоящее время экстренным службам сообщения о пострадавших не поступали. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС Украины пять раз за сутки обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.