Власти Энергодара: ВСУ ведут артобстрел береговой зоны города около Запорожской АЭС

Украинские военные ведут артобстрел береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС.

Об этом RT сообщили в администрации города.

Обстрел ведётся с противоположной стороны Днепра, по предварительным данным, из американских гаубиц M777.

На данный момент зафиксировано 11 артиллерийских ударов в непосредственной близости к атомной электростанции.

В настоящее время экстренным службам сообщения о пострадавших не поступали. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС Украины пять раз за сутки обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.