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Власти Энергодара: ВСУ ведут артобстрел береговой зоны города около Запорожской АЭС

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Украинские военные ведут артобстрел береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС.
Власти Энергодара: ВСУ ведут артобстрел береговой зоны города около Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом RT сообщили в администрации города.

Обстрел ведётся с противоположной стороны Днепра, по предварительным данным, из американских гаубиц M777.

На данный момент зафиксировано 11 артиллерийских ударов в непосредственной близости к атомной электростанции.

В настоящее время экстренным службам сообщения о пострадавших не поступали. Информация о разрушениях и ущербе уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС Украины пять раз за сутки обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.

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