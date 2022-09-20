МО России: ВСУ пять раз за сутки обстреляли подстанцию вблизи Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины пять раз за сутки обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.

«В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

Он добавил, что всего из подконтрольного киевскому режиму населённого пункта Никополь Днепропетровской области было выпущено 24 артиллерийских снаряда.

Ранее в Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.