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NI: США попытаются поддерживать затяжной характер конфликта на Украине

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Соединённым Штатам выгоден затяжной характер различных вооружённых конфликтов, и именно поэтому они могут попытаться превратить украинский кризис в один из них. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Скотт Стргачич.
NI: США попытаются поддерживать затяжной характер конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn /

По мнению обозревателя, американская сторона может нарастить поставки вооружения Киеву, а также подталкивать украинские власти к новым провокациям.

Стргачич также не исключил, что США могут присвоить данному конфликту кодовое имя или же официальный статус.

«При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам», — приводит его слова РИА Новости.

Обозреватель подчеркнул, что в США за долгие годы участия в кризисах по всему миру создали необходимые институты и механизмы, которые бы поддерживали вооружённый конфликт.

Стргачич призвал Вашингтон больше не считать «украинцев пешками в бессрочном пограничном противостоянии с великой державой».

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».

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