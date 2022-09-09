NI: США попытаются поддерживать затяжной характер конфликта на Украине
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По мнению обозревателя, американская сторона может нарастить поставки вооружения Киеву, а также подталкивать украинские власти к новым провокациям.
Стргачич также не исключил, что США могут присвоить данному конфликту кодовое имя или же официальный статус.
«При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам», — приводит его слова РИА Новости.
Обозреватель подчеркнул, что в США за долгие годы участия в кризисах по всему миру создали необходимые институты и механизмы, которые бы поддерживали вооружённый конфликт.
Стргачич призвал Вашингтон больше не считать «украинцев пешками в бессрочном пограничном противостоянии с великой державой».
Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил поставки вооружения Украине со стороны западных стран, добавив, что таким образом они «подливают масла в огонь».