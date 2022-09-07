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СКЦ разрешил выход пяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие пяти судов с грузом в 129 538 т зерна и другого продовольствия», — приводит заявление РИА Новости.

Три судна с подсолнечным маслом и соевыми бобами отправятся в Турцию, один сухогруз повезёт в испанскую Картахену ячмень, пшеницу и семена подсолнечника.

Также одно судно с пшеницей на борту отправится в Кению.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные  с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

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