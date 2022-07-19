Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до «ограниченного дефолта»

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта».

«После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до «ограниченного дефолта» с «С», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств страны.

Ранее стало известно, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. 

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