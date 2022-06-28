Совмин Белоруссии: Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещённым на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.

Уточняется, что обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.