Совмин Белоруссии: Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

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Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.
Совмин Белоруссии: Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях
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«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещённым на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.

Уточняется, что обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

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