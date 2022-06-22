Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям

Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведён платеж центральному депозитарию», — говорится в документе.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

27 мая Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.