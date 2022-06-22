Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям

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Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.
Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведён платеж центральному депозитарию», — говорится в документе.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

27 мая Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.

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