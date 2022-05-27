Силуанов: Россия к июньской выплате по госдолгу готовит механизм выплаты в рублях

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.
Силуанов: Россия к июньской выплате по госдолгу готовит механизм выплаты в рублях
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia/Flickr.com

«В ряде иностранных займов у нас были предусмотрены возможности выплаты в рублях. В последние все заимствования на западных рынках мы такую возможность прописывали», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что заимствования, которые были произведены в прошлые годы, не содержали такой нормы.

«Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И я думаю, что до следующей выплаты, а она произойдёт в конце июня текущего года, такой механизм будет подготовлен», — сказал Силуанов.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

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