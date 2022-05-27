Силуанов: Россия к июньской выплате по госдолгу готовит механизм выплаты в рублях
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia/Flickr.com
«В ряде иностранных займов у нас были предусмотрены возможности выплаты в рублях. В последние все заимствования на западных рынках мы такую возможность прописывали», — цитирует его ТАСС.
При этом он отметил, что заимствования, которые были произведены в прошлые годы, не содержали такой нормы.
«Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И я думаю, что до следующей выплаты, а она произойдёт в конце июня текущего года, такой механизм будет подготовлен», — сказал Силуанов.
24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.
Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.