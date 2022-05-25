Минфин России продолжит выплату госдолга, несмотря на внешние ограничения

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Министерство России продолжит выплаты по долговым обязательствам государства, несмотря на решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.
Минфин России продолжит выплату госдолга, несмотря на внешние ограничения
  • РИА Новости

На сайте министерства опубликовано сообщение, в котором подтверждается готовность России погашать внешние долги.

При этом выплаты будут производиться в официальной валюте России — рублях.

«Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

20 мая Минфин России в полном объёме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.

Позднее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединённых Штатов решило не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России проводить выплаты обслуживания внешнего долга.

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