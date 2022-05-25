Минфин России продолжит выплату госдолга, несмотря на внешние ограничения
- РИА Новости
На сайте министерства опубликовано сообщение, в котором подтверждается готовность России погашать внешние долги.
При этом выплаты будут производиться в официальной валюте России — рублях.
«Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — заявил министр финансов Антон Силуанов.
20 мая Минфин России в полном объёме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.
Позднее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединённых Штатов решило не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России проводить выплаты обслуживания внешнего долга.