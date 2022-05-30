«Ведомости»: Россия проведёт расчёты по госдолгу в рублях
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу российского Минфина Антона Силуанова.
Он отметил, что система будет действовать так же точно, но «в обратном порядке».
«Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил министр.
24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.
Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.
27 мая Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.