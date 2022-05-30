«Ведомости»: Россия проведёт расчёты по госдолгу в рублях

В России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу российского Минфина Антона Силуанова.

Он отметил, что система будет действовать так же точно, но «в обратном порядке».

«Как происходит платёж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчёт. Механизм расчётов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил министр.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

27 мая Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.