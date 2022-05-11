Минсвязи ДНР: в республике заблокирован доступ к социальным сетям Meta
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Об этом сообщается на сайте Министерства связи ДНР.
«Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории республики заблокирован», — говорится в заявлении.
Решение принято в рамках блокирования запрещённой информации, несущей угрозу её жителям.
Ранее сообщалось, что абоненты в ДНР и ЛНР получат номер с кодом российской системы нумерации.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.