Абоненты в ДНР и ЛНР получат номер с кодом российской системы нумерации

Абоненты операторов Донецкой и Луганской народных республик получат номера с кодом российской системы нумерации +7.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, каждому абоненту придёт смс-уведомление о присвоении нового номера, при этом тарификация и стоимость звонков останутся прежними. Он также уточнил, что замена сим-карты «на данном этапе не потребуется».

Глава ДНР объяснил, что новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами.

«Например, если был (+38071) 123-45-67, то станет (+7949) 123-45-67», — сказал он.

Также в Минкомсвязи ЛНР сообщили, что абоненты в республике получат номер в коде российской системы нумерации +7959 к своим мобильным номерам +38072 без замены сим-карт.

«Номер при использовании нумерации с кодом +7959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учётом изменения кода», — заявили в министерстве.

Ранее послы Донецкой и Луганской народных республик Ольга Макеева и Родион Мирошник вручили копии верительных грамот замглавы МИД России Андрею Руденко.