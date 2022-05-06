Послы ЛНР и ДНР вручили замглавы МИД России Руденко копии верительных грамот
- РИА Новости
Об этом информирует МИД России.
По информации министерства, Руденко поздравил новых послов со вступлением в должность и пожелал успехов в развитии многопланового сотрудничества между странами.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.
Также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом ЛНР в России.