«Самые передовые достижения и разработки»: каково значение физического пуска второго энергоблока БелАЭС

В Гродненской области стартовал этап физического пуска энергоблока №2 Белорусской атомной электростанции. В начале этого процесса специалисты загрузят в реактор ядерное топливо. После проведения необходимых проверок второй блок подключат к энергосистеме республики, а к лету 2022 года он должен быть введён в промышленную эксплуатацию. Таким образом, БелАЭС сможет ежесуточно вырабатывать порядка 55 млн кВт∙ч электроэнергии. Проект реализован по технологиям «Росатома» и отвечает самым жёстким требованиям безопасности. По мнению экспертов, БелАЭС принесёт обоюдную экономическую выгоду Москве и Минску, а также станет очередным шагом на пути укрепления союза двух государств.

На Белорусской атомной электростанции стартовал этап физического пуска второго энергоблока. Комментируя это событие, первый заместитель гендиректора «Росатома» по атомной энергетике, президент инжинирингового дивизиона госкорпорации Александр Локшин заявил, что физический пуск энергоблока №2 можно сравнить с формированием и началом работы «сердца» этого сооружения.

«Самый интересный, волнующий и ответственный период сооружения атомного энергоблока — наладка и ввод его в эксплуатацию после окончания огромного объёма строительных и монтажных работ. На этом этапе кубометры бетона, тонны металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 лет», — сказал Локшин.

Посетивший станцию премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что второй энергоблок БелАЭС будет введён в эксплуатацию к лету 2022 года, что позволит существенно увеличить долю атома в энергобалансе республики.

«Мы двигаемся по плану, и к лету следующего года планируем ввести второй энергоблок. Таким образом, БелАЭС выйдет на номинальную мощность и будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии страны», — цитирует Головченко пресс-служба республиканского Минэнерго.

Ранее президент страны Александр Лукашенко называл БелАЭС самым грандиозным и успешным российско-белорусским проектом за последние десятилетия. «Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи», — подчёркивал он.

«Свежее топливо»

21 декабря коллегия белорусского МЧС выдала государственному предприятию «Белорусская АЭС» лицензию на начало физического пуска энергоблока №2. Этот процесс состоит из нескольких шагов.

«Физический пуск — один из важнейших этапов программы ввода в эксплуатацию атомного энергоблока, в начале которого в активную зону реактора загружаются тепловыделяющие сборки (ТВС) со свежим ядерным топливом. По окончании загрузки топлива реактор будет выведен на минимально-контролируемый уровень мощности (до 1%), — поясняется в материалах «Росатома». — На данном этапе приборы впервые в истории энергоблока зафиксируют реакцию деления ядер урана, и с этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надёжности и безопасности работы на проектных параметрах начнётся этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть».

Сотрудники БелАЭС

Flickr

© Госкорпорация Росатом / Аркадий Сухонин/ASE

Как сообщили в пресс-службе белорусского Минэнерго, в общей сложности в реактор второго энергоблока будет загружено 163 сборки. Каждая ТВС состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 кг.

Строительство второго энергоблока БелАЭС началось в апреле 2014 года сотрудниками инжинирингового дивизиона «Росатома». В октябре 2017-го они завершили монтаж купола внутренней защитной оболочки здания реактора, а в декабре того же года — установку в проектное положение корпуса реактора.

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2018 и 2019 годы ушли на сооружение парогенераторов, гидроёмкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, бетонирование купола наружной защитной оболочки здания реактора и монтаж транспортного шлюза. В 2020-м состоялись испытания отдельных систем безопасности БелАЭС. В текущем году специалисты «Росатома» провели загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок, завершили изготовление реактора, осуществили несколько испытаний и обкатку реакторной установки.

Как отмечают эксперты, запланированный к лету 2022 года приём в промышленную эксплуатацию второго энергоблока означает техническую возможность выхода станции на полную мощность выработки.

Напомним, Белорусская атомная электростанция состоит из двух энергоблоков с российскими водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2400 МВт. Первый блок был введён в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. В 2022 году с завершением всех процедур АЭС сможет ежедневно вырабатывать порядка 55 млн кВт∙ч электроэнергии.

20 декабря в ходе пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич уточнил, что сейчас ежесуточно первый блок БелАЭС генерирует 28 млн кВт∙ч, что составляет 22% от общего объёма производства электроэнергии в республике.

«С момента включения первого энергоблока в объединённую энергосистему выработано 5,7 млрд кВт∙ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа. Это в два с половиной раза больше, чем годовой объём потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны», — добавил министр.

Монтажные работы на БелАЭС

Flickr

© Госкорпорация Росатом / Аркадий Сухонин

Ввод в эксплуатацию двух блоков БелАЭС позволит существенно увеличить долю атома в энергобалансе Белоруссии. С советских времён основой энергетики Белоруссии были газовые станции. Работа двух блоков АЭС позволит ежегодно замещать 4,5 млрд кубометров голубого топлива. Также, по оценке экспертов, после ввода в эксплуатацию БелАЭС выбросы парниковых газов сократятся более чем на 10 млн тонн в год.

Помимо этого, как сообщают в пресс-службе «Росатома», проект БелАЭС призван окончательно ликвидировать проблему дефицита электроэнергии в Белоруссии. В свою очередь, Россия извлекает коммерческую выгоду из реализации проекта атомной станции. В целом зарубежный бизнес госкорпорации привлекает значительные поступления в бюджет РФ и обеспечивает заказами сотни отечественных предприятий.

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Как полагают аналитики, промышленная эксплуатация двух энергоблоков позволит Белоруссии как в полной мере обеспечивать энергией свою промышленность, так и нарастить экспортные поставки.

В комментарии RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что с большой вероятностью электроэнергия БелАЭС пойдёт в прибалтийские страны и на Украину, несмотря на накал политических разногласий с официальным Минском.

«Поставки уже идут в Прибалтику и на Украину. Сейчас особое значение работа БелАЭС приобретает именно для Киева. Из текущих данных следует, что экспорт электроэнергии на Украину последнюю неделю шёл на максимум. Можно прогнозировать, что эту зиму Украина не переживёт без масштабного импорта энергии либо из России, где она не хочет совершать покупки, либо из Белоруссии», — рассуждает Митрахович.

Эксперт ожидает, что БелАЭС станет частью объединённого энергорынка РФ и Белоруссии. Его формирование планируется завершить к 1 января 2024 года.

«Этот проект связывает Россию и Белоруссию ещё сильнее, чем раньше. Минск будет получать из Москвы атомное топливо, а также возвращать кредит, который он взял у неё на строительство атомной станции», — сказал Митрахович.

Абсолютная безопасность

БелАЭС расположена в нескольких километрах от города Островец Гродненской области. Проект станции отвечает всем требованиям МАГАТЭ, нормам по безопасности, природоохранному и санитарно-гигиеническому законодательству Белоруссии. Это первая атомная станция с блоками новейшего поколения III+, построенная по российским технологиям за рубежом. На сегодняшний день четыре энергоблока подобного типа эксплуатируются на Нововоронежской и Ленинградской станциях.

«Проект АЭС относится к поколению III+, инновационные энергоблоки которого имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки», — отмечается в материалах «Росатома».

Администрация ГП «Белорусская АЭС»

Flickr

© Госкорпорация Росатом / Аркадий Сухонин/ASE

Главной особенностью проекта БелАЭС в контексте надёжности является сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость станции к внешним и внутренним воздействиям.

«Каждый энергоблок оснащён «ловушкой расплава» — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения без участия операторов», — поясняют в «Росатоме».

Кроме того, БелАЭС отличается улучшенными экономическими характеристиками. В частности, российские специалисты повысили мощность реакторной установки на 20%, а проектный срок службы основного оборудования был увеличен в два раза — с 30 до 60 лет, с возможностью продления эксплуатации ещё на 20 лет.

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Несмотря на самые высокие технические стандарты, БелАЭС неоднократно критиковали за рубежом за её якобы недостаточную безопасность. Главным противником проекта атомной станции является Литва.

Так, в конце ноября Вильнюс вручил ноту протеста представителю белорусского посольства из-за планов запуска энергоблока №2. В МИД Литвы считают, что его эксплуатация «удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде».

В Минске назвали обвинения Вильнюса голословными и политизированными. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии, Литва не располагает конкретными фактами «небезопасности» БелАЭС, но продолжает информационную кампанию против республики.

В разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что упрёки критиков не подкреплены реальным содержанием. По его мнению, в большей степени они продиктованы недовольством тем масштабным политическим сближением, которое продолжается между Минском и Москвой.