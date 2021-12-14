На Украине из-за дефицита угля рассматривают возможность перевода ТЭС и ТЭЦ на газ

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Правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) могут перевести на работу со 100% использованием газа.
На Украине из-за дефицита угля рассматривают возможность перевода ТЭС и ТЭЦ на газ
  • Reuters

Об этом говорится в проекте постановления, копия которого есть в распоряжении украинского издания «Экономическая правда».

«Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа», — говорится документе.

Уточняется, что данный вариант развития событий рассматривается из-за низких запасов угля на складах, а также проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии.

Ранее Министерство энергетики Украины предоставляло данные, которые указывали на то, что запасы угля на украинских государственных тепловых электростанциях компании «Центрэнерго» не достигают минимально необходимого уровня.

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