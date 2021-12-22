На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока
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«22 декабря в 10:11 в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом», — сообщили в министерстве.
Как подчеркнули в ведомстве, таким образом положено «начало важного этапа проекта» — физического пуска блока, главная задача которого — «подтвердить надёжность и безопасность его работы на проектных параметрах».
Всего в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки, каждая из них состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м.
Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке составляет 571 кг.
«Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году», — напомнили в Минэнерго.
21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.