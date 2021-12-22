На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

Минэнерго Белоруссии сообщило, что на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока.

«22 декабря в 10:11 в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом», — сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, таким образом положено «начало важного этапа проекта» — физического пуска блока, главная задача которого — «подтвердить надёжность и безопасность его работы на проектных параметрах».

Всего в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки, каждая из них состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м.

Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке составляет 571 кг.

«Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году», — напомнили в Минэнерго.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.