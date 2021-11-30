Минск и Москва согласовали реализацию программ по газу и электроэнергии

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск и Москва согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии.

«На уровне министерств энергетики Беларуси и России согласованы планы мероприятий по их (союзных программ. — RT) реализации. В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединённого рынка электроэнергии», — приводит «Беларусь Сегодня» слова Каранкевича.

Он отметил, что профильные организации отрабатывают режим совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры.

Каранкевич добавил, что сотрудничество с Россией будет развиваться также по дальнейшей эксплуатации БелАЭС.

4 ноября на заседании Высшего Госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Лукашенко подписали интеграционный декрет.