Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов

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Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение между белорусским правительством и правительством России о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.
Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Минэнерго Белоруссии.

«Документ заключён в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утверждённой Главами государств 4 ноября. Соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачёв обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации «Росатом».

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

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