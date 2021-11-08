Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение между белорусским правительством и правительством России о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго Белоруссии.

«Документ заключён в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утверждённой Главами государств 4 ноября. Соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачёв обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации «Росатом».

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.